Ermittlungen wegen Sexhandels: Razzien bei Rapper Combs aka Puff Daddy

Combs alias Puff Daddy war lang eine der wichtigsten Figuren im Musikgeschäft. Nun hat die Polizei zwei seiner Immobilien durchsucht. Der Verdacht geht offenbar weit über die bisherigen Vorwürfe hinaus.

Schwer bewaffnete Beamte auf dem Luxusanwesen des Rappers Sean Combs in Los Angeles. Zahlreiche andere Ermittler, die darauf warten, dass sie hineinkönnen, um es zu durchsuchen: Das kann man in einem Video lokaler Medien sehen. Groß angelegt war diese Aktion, die die Homeland Security Investigations bestätigten.

Razzien gab es demnach auf Anwesen des Rappers in Los Angeles und in Miami. Zu den Hintergründen wurde noch nichts mitgeteilt. Das Sprecherteam des Musikers („Bad Boy for Life“, „I’ll Be Missing You“) reagierte zunächst nicht. Der Nachrichtenagentur AP zufolge stand die Aktion im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung, bei der es um den Vorwurf des Sexhandels geht. Also um weiter greifende Vorwürfe als die, die in den vergangenen Monaten bzw. Jahren gegen den Rapper laut geworden sind.

Combs, früher unter dem Namen Puff Daddy oder auch P. Diddy bekannt, ist einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Vertreter der Hip-Hop-Branche. Wobei er auch als Plattenproduzent, Schauspieler und in anderen Geschäftsfeldern tätig ist.

Bei den bisher bekannten Vorwürfen gegen Combs geht es um sexuelle Gewalt. Produzent Rodney (Lil Rod) Jones, der mit Combs an dessen Grammy-nominierter Platte „The Love Album: Off the Grid“ arbeitete, reichte erst im Februar Klage ein. Er wirft dem 54-Jährigen vor, ihn über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr sexuell belästigt, unter Drogen gesetzt und bedroht zu haben. Was Combs als Lügen zurückwies.

Bisher eine große Nummer im Musikbusiness. APA/AFP/Angela Weiss

Zuvor, im Dezember 2023, hatte eine nicht namentlich genannte Frau Klage eingereicht und Combs sowie zwei anderen vorgeworfen, sie vor 20 Jahren als 17-Jährige unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Davor wiederum hatten drei Frauen Zivilklagen gegen Combs eingereicht, darunter seine Exfreundin, die Sängerin Cassie, die dem Rapper während ihrer Beziehung unter anderem sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Einschüchterung und körperliche Gewalt vorgeworfen hatte. Mit Cassie einigte sich Combs im November auf einen Vergleich.

Die Namen: Von Diddy bis Love

Der dreimalige Grammy-Gewinner Combs war über die vergangenen Jahrzehnte eine der wichtigsten Figuren im Musikgeschäft. Unter verschiedenen Namen: Diddy, P. Diddy, Sean John, Puff Daddy, Puffy. Selten wechselt jemand so oft das Pseudonym wie Sean Combs. 2021 verkündete er gar, dass er seinen Namen auch offiziell änderte. Seinen zweiten Vornamen, John, hatte Combs gegen Love eingetauscht, wie ein Foto seines Führerscheins belegt. „Willkommen im Zeitalter der Liebe“, kommentierte er seinen Post mit Foto in den Social Media. Was angesichts der Vorwürfe recht zynisch wirkt. (ag./red.)