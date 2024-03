Riechstoff: Liebliche Frühlingsvorboten

Wagen wir uns vorsichtig aus der beheizten Stube hinaus und sagen: Der Frühling kommt!

Es ist an der Zeit, die Holz-, Leder-, Rauchakkorde im Parfumschränkchen nach hinten zu reihen. Der Sinn steht uns jetzt nach lieblich Floralem und zart Ergrünendem. Zu dieser saisonalen Laune passt „Thé Amara“, der neue Duft aus der „Collection Extraordinaire“ von Van Cleef & Arpels. Parfümeurin Nadège Le Garlantezec hat die Teenoten mit Pfefferminze und rosa Pfeffer in den Kopfnoten abgemischt und lässt sie auf eine Basis aus Zedernholz, Moschus, Kaschmeran treffen, sodass man eher „knackig grün“ als „absolut Tee“ denkt (ohnehin unerreichbar im Genre: „Eau parfumée au thé vert“ von Jean-Claude Ellena für Bulgari). Definitiv eine Teestunde ohne süße Macarons auf der Etagère (danke dafür!).

„Thé Amara“ von Van Cleef & Arpels, 75 ml Eau de Parfum um 155 € Beigestellt

Bedanken möchten sich ihre Fans gewiss auch bei Victoria Beckham – nämlich ­dafür, dass ihre Beautylinie nun auch eine Fine-Fragrance-Division umfasst. Lanciert wurde diese mit einer Dufttrilogie Ende letzten Jahres, jede der Kompositionen von Jérôme Épinette soll eine Erinnerung aus Beckhams Leben olfaktorisch interpretieren. „Portofino ’97“ ist etwa eine Hommage an den Sommer 1997, als Spicegirl Victoria Adams und Fußballer David Beckham an der italienischen Riviera noch ihre Romanze geheim hielten. Ein sanfter, weich auf der Haut ruhender Frühlingsvorbote mit Baumwollnote (weiße Leintücher!), passend zum Stilgefühl der in der Mode seit Jahren als Designerin reüssierenden Britin.