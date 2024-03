Österreich exportiert weniger Wein

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 65 Millionen Liter österreichischer Wein im Wert exportiert. Der Durchschnittspreis pro Liter stieg auf 3,66 Euro.

Österreichs Weinexporte waren im Vorjahr rückläufig. Bei der Menge wurde ein Minus von 4,7 Prozent verzeichnet, beim Exportwert gab es zwar eine Wertsteigerung um 2,7 Prozent auf 238,2 Mio. Euro, dies liegt aber deutlich unter der österreichischen Jahresinflation 2023 von 7,8 Prozent. Positiv vermerkt die Österreich Wein Marketing (ÖWM) einen Wertzuwachs nach Deutschland von 14,8 Prozent und einen Wertzuwachs bei Weißwein in Flaschen von 7,3 Prozent.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 65 Millionen Liter österreichischer Wein im Wert exportiert. Der Durchschnittspreis pro Liter stieg auf 3,66 Euro.

ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke verwies heute darauf, dass insbesondere beim Fasswein Verluste eingefahren wurden, während der Wein in Flaschen leicht zulegen konnte. „Das bestätigt uns grundsätzlich in unserer Wertschöpfungsstrategie, auch wenn wir den Zuwachs natürlich in den Kontext der Inflation stellen müssen“, so Yorke. Besonders schwierig gestaltete sich demnach der Export für Österreichs Perlweine (minus 35,7 Prozent Exportwert) und Schaumweine (minus 27,1 Prozent). (APA)