Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Brückeneinsturz hat Folgen für gesamte US-Wirtschaft: Nach dem Einsturz der Autobrücke im US-Bundesstaat Maryland gehen die Behörden vom Tod sechs Vermisster aus, die aktive Suche nach Überlebenden wurde eingestellt. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg äußert indes die Befürchtung, dass der Einsturz zu Lieferkettenproblemen mit Folgen nicht nur für die Region um Baltimore, „sondern die gesamte US-Wirtschaft“ haben werde.

ÖFB-Fußballer warnen nach 6:1-Sieg vor Euphorie: Das Nationalteam feierte am Dienstagabend gegen die Türkei ein Schützenfest. Die Spieler warnen allerdings. So pocht Xaver Schlager auf eine richtige Einordnung der Partie. „Das Resultat ist überragend, aber zu gut“, sagt er. Andere Spieler äußern sich ähnlich. Mehr dazu

Genie von Beethoven keine reine Gen-Sache: Musikalische Fähigkeiten werden nicht allein durch Gene bestimmt - das zeigt sich Forschern zufolge auch am Beispiel Ludwig van Beethovens. Dessen Gene unterschieden sich bei der Musikalität nicht von anderen Bevölkerungsstichproben, wie das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main mitteilte. Mehr dazu

K(l)eine Reform der Bildungskarenz - sind Spardiskussionen unmoralisch? Es ist auffallend, wie sehr Arbeitsminister Kocher betont, dass es bei der Reform der Bildungskarenz nicht um eine „Spardiskussion“ gehe. Wenn ein teures Instrument so offensichtlich sein Ziel verfehlt, darf man ruhig auch über Einsparungen reden, meint Jeannine Hierländer in ihrer Morgenglosse. Mehr dazu

Immobilienpreise sinken - soll ich jetzt eine Wohnung kaufen? Erstmals seit vielen Jahren gehen die Preise für Häuser und Wohnungen wieder leicht zurück. Der Markt ist nervös, auch weil die Kreditzinsen schon bald fallen könnten. Das wiederum könnte die Preise wieder nach oben treiben. Also abwarten oder schnell zuschlagen? Ein Gedankenspiel in unserem „Presse“-Podcast. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ darüber, dass Paris eine „Völkerwanderung“ bei den Olympischen Spielen erwarte. Mehr dazu