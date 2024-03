Immobilienpreise sinken: Soll ich jetzt eine Wohnung kaufen?

Das Podcast-Festival der „Kleinen Zeitung“

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Podcast-Festival der „Kleinen Zeitung“ in Graz am 13. April, im Schauspielhaus Graz. Schreiben Sie uns, wie Ihnen unser Podcast gefällt und welche Ihre liebste Folge war - an: podcast@diepresse.com

Wir ermitteln die Gewinner:innen bis 8. April.

Mehr Infos zum Festival gibts hier.