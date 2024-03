Größtes iPhone Update aller Zeiten: Apple präsentiert iOS 18 am WWDC

iOS 18 soll das größte iPhone-Update aller Zeiten sein. Was das neue Betriebssystem können wird, verrät Apple am 10. Juni bei der Keynote zur alljährlichen WWDC. Und künstliche Intelligenz wird ein riesiges Thema sein.

Kalender auf und den 10. Juni rot markieren, denn an diesem Abend (unserer Zeit) wird Apple die diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC(Worldwide Developer Conference) starten und es wird „absolut irre“, verspricht Apples Marketing-Chef Greg Joswiak. Es ist nicht schwierig diesen „Code“ zu entziffern, denn hier stehen die Anfangsbuchstaben eindeutig für AI, also künstliche Intelligenz. Und damit sind wir schon beim Thema: Was von der WWDC zu erwarten ist.

Seit Wochen überschlagen sich Analysten mit Einschätzungen zum Apple-Jahr. Einigkeit herrscht dabei, dass der iPhone-Konzern beim Thema KI nun auch wirklich aufs Gas drücken will. Offenbar gibt es dafür auch schon Gespräche mit Google über deren KI-Tools, die unter dem Namen „Gemini“ firmieren.

Von iOS 18 bis MacOS 15 sind also eine Reihe an Neuerungen zu erwarten, deren gemeinsamer roter Faden KI-Funktionen haben wird. Von Echtzeitübersetzungen bis hin zu Fotobearbeitungen - alles ist möglich und auch sehr wahrscheinlich.

Doch bevor die Euphorie zu groß wird: Es ist noch ein langer Weg bis iOS 18 es auf die Handys schaffen wird, denn diese kommen immer erst mit den neuesten iPhones und das wird wie gewohnt erst im September der Fall sein. Immerhin stehen trotz aller Neuankündigungen die Entwickler im Vordergrund dieser mehrtägigen Konferenz.

Doch nicht nur das iPhone muss auf ein ziemlich großes Update vorbereitet werden, denn auch bei den Macs und MacBooks sind neue Software-Versionen in den Startlöchern. Zusätzlich wird das gesamte Hardware-Lineup aktualisiert. Dazu zählen: iPadOS 18, tvOS18 und die Uhr. Auch die Vision Pro, jene VR-Brille, die weiterhin nur in den USA verfügbar ist, soll bereits ein Update erhalten.

Besonders die Brille scheidet die Apple-Gemeinde aktuell in zwei Lager. Jene, die es lieben und wiederum jene, die das 3500-Dollar-Device bereits nach wenigen Tagen wieder zurückgebracht haben. Aber nicht ohne es vorher recht dramatisch auf Twitter anzukündigen.

iOS 18 - das ist von den KI-Tools zu erwarten

Am iPhone feiern die Widgets ein Revival und jährlich wird der Funktionsumfang erweitert. Mittlerweile gibt es auch schon ein paar nette Spielereien was den Startbildschirm betrifft. Dieser soll mit iOS 18 noch flexibler werden.

Mit dem Einzug der KI-Funktionen ist zu erwarten, dass Siri tatsächlich schlau wird - im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten. Die ersten Anzeichen dafür, dass Apple KI implementieren wird, zeigen sich bereits in iOS 17.4, wie einige Entwickler dargelegt haben. Siri kommt auf Augenhöhe mit Chat GPT und Googles Gemini.

Doch damit nicht genug, denn Apples Health App soll ausgebaut werden und mit Wellness-Funktionen erweitert werden. Eine enge Anbindung mit der Apple Watch ist nur logisch.

Am Handy, Fernseher und über den Computer

Wer nicht gerade seinen Urlaub im Juni im Silicon Valley verbringen will, Entwickler ist und sich rechtzeitig Tickets gesichert hat: die Keynote und auch die Entwickler-Sessions können online angeschaut werden. Von Youtube bis hin zu Apples Webseite, die Keynote kann über alle Kanäle gestreamt werden. „Die Presse“ wird wie gewohnt das Event tickern.