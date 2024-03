China hackte 2021 Dutzende europäische Politiker

Der belgische Grüne Samuel Cogolati ist in Europa einer der lautesten Kritiker der chinesischen Diktatur - und darum in deren Fadenkreuz.

Der belgische Grüne Samuel Cogolati ist in Europa einer der lautesten Kritiker der chinesischen Diktatur - und darum in deren Fadenkreuz. APA / AFP / Eric Lalmand

Das US-Justizministerium warnt in einer Anklage, dass der chinesische Spionagedienste alle EU-Mitglieder einer chinakritischen Parlamentariergruppe angegriffen habe.

Brüssel. Das chinesische Ministerium für Staatssicherheit hat in einer groß angelegten Operation 66 europäische Abgeordnete nationaler Parlamente gehackt oder zu hacken versucht, berichtet das Nachrichtenmagazin „Politico“ unter Berufung auf eine Anklageschrift des US-Justizministeriums gegen Mitglieder dieser Hackergruppe.

Bereits im Jahr 2021 soll diese Gruppe namens APT31 diese Mitglieder der „Inter-Parliamentary Alliance on China“ ins Visier genommen haben, heißt es in der Anklageschrift. Bei wievielen der 66 nationalen europäischen Abgeordneten das geklappt hat, ging aus dem Bericht nicht hervor. Zusätzlich sind 17 Mandatare des Europaparlaments in dieser Gruppe. Ein Sprecher desselben erklärte gegenüber „Politico“, nach derzeitigem Stand seiner Kenntnis sei keiner von ihn zum Opfer der chinesischen Spione geworden. Österreichische Politiker sind nicht in diesem Bündnis.