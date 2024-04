Florianigasse: Wenn eine Steinsäule auf Reisen geht

Geschlechter-Fluidität im 16. Jahrhundert? Das Bäckerkreuz und seine Merkwürdigkeiten.

Die Ewigkeit ist ja auch nicht mehr das, was sie einmal war. Wo sind die Tage, da man „in Stein gemeißelt“ sagte und damit so viel wie „unveränderlich“, und zwar auf Zeit und – je nun – Ewigkeit meinen konnte? Nix da, aus und vorbei: Was soll „in Stein gemeißelt“ schon groß bedeuten, wenn in Stein Gemeißeltes bloß ein halbes Jahrtausend nach der Meißelung entweder „heilige Maria“ oder die nicht näher bestimmbare „Darstellung eines Bischofs“ sein kann?