Die Wirtschaft wird von einer strukturellen Krise gebremst. Wir brauchen eine Art Eco-Agenda 2030. Leider spricht das im Wahlkampf niemand an.

Also gut schaut das nicht aus, was die Wirtschaftsforscher neulich verkündeten: Wirtschaftliche Stagnation bei der anhaltend höchsten Inflationsrate Westeuropas, die Industrie überhaupt in der Rezession, trostlose Stimmung in der Wirtschaft und unter den Konsumenten. Ein ziemlich giftiger Mix für die wirtschaftliche Zukunft des Landes.