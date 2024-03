Die Tiroler und das mit dem „… hat es euch nicht geschmacket?“

Ein irrtümlich auf Asocial Media gepostetes Video der Tirol Werbung, das eine brutal rülpsende und optisch etwas bizarre Touristenfamilie zeigt, sorgt für Wirbel in dem schönen Bundesland.

Herrschaftszeiten! Da regt sich doch im Februar 2021 Tirols damaliger Wirtschaftsbund- und Seilbahnchef Franz Hörl im ORF-Interview angesichts der von der fernen Bundesregierung im Osten verhängten Corona-Reisewarnung für sein Land über solche „Rülpser aus Wien“ auf, und jetzt gibt’s in Tirol Aufregung wegen Rülpser justament ebendort!

Jüngst erschien nämlich ein Video der Tirol Werbung auf Asocial Media, freilich nur kurzzeitig. Es zeigt eine Familie, die vor einem idyllischen Bergsee steht, brutal rülpst und dann ziemlich entspannt wirkt.

Nun, das sei bloß ein (abgelehnter) Vorschlag einer Werbeagentur gewesen und irrtümlich auf Facebook aufgetaucht, heißt es. Die Chefin der Tirol Werbung hat sich hochnotpeinlich entschuldigt, diverse Tourismusvertreter und die FPÖ wetzen die Sensen und treten Zornlawinen los, weil das liebliche Land durch den grauslichen Film angepatzt worden sei. Wir hier in Wien trauen uns daher auch gar net, das besagte Video richtig in diesen Text einzubetten, sonst stehen morgen die Schützen vor der Redaktion, und zwar nicht für eine Ehrensalve. Sie könnten aber auch auf diesen Link von Schweizer Kollegen hier klicken, harhar!

Zeitgemäße Gäst*innenwerbung

Tja. Die Rülpser dieser schrägen Familie, primär jene der Eltern, sind tatsächlich absonderlich laut und lang. Sie klingen allerdings mehr wie das Röhren von Hirschen. Vielleicht soll es also in Wahrheit Tirols überwältigende Natur würdigen (dass auch die Mutter röhrt, dürfte antidiskriminatorischen, genderauflösenden, inklusiven Vielfaltsmotiven zeitgemäßer Gäst*innenwerbung geschuldet sein).

Und wenn’s doch Rülpser sind, so what? Nochan!? Dahinter könnt im Magengrund a fains Bråtl mit Kchraut und Kchnedl stecken, Schlutzkchråpfn, Gröschtl, Speckchkchnedl, Kchasspatzln, Kchiachl mit Kchraut oder Preislbeer und Moosbeernockchn, begleitet von am Zillertaler, Huber, Tiroler oder sinscht am lokalen Bier.*

„Warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmacket?“, heißt’s ja bekanntlich (übrigens irrig dem Martin Luther zugeschrieben), und das stimmt schon. Lei an Salut ans guade Essn also, dieser Film.

Es Tiroler kennt’s scho stolz sain. Und des mit’m Pfurzn im Video håt ma bloß weg’s die feinen Wianer weglåssn. (wg)

E-Mails an: wolfgang.greber@diepresse.com

* Ein schöner Link zur Tiroler Speisen und Bieren