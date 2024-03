Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

AUA-Streik führt zu ersten Flugausfällen. Während die Lufthansa den Tarifkonflikt mit dem Bodenpersonal am Mittwoch beigelegt hat, herrscht bei den KV-Verhandlungen bei der AUA Stillstand. 400 Flüge werden gestrichen. Worum geht es bei dem Streik und was müssen Passagiere beachten? Mehr dazu.

Macron erteilt Freihandelsabkommen Mercosur klare Absage. Der französische Präsident will das geplante Freihandelsabkommen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur völlig neu verhandeln. Seine Hauptkritik richtet sich vor allem an die ungleichen Vorgaben bei der Reduktion von Kohlenstoffemissionen. Mehr dazu.

Der drohende Kollaps der Nahversorger. Der VfGH entschied kürzlich, Selbstbedienungsboxen am Land zu reglementieren. Regionale Anbieter werden mit unkonventionellen Ansätzen künstlich aus dem Markt gedrängt, schreibt David Freudenthaler in der Morgenglosse. Daher müsse sich niemand wundern, wenn sich die Marktkonzentration weiter zuspitze. Mehr dazu.

Fed will vorerst an restriktivem Zinssatz festhalten. Wegen der jüngsten Inflationsdaten ist US-Notenbankdirektor Christopher Waller Zinssenkungen derzeit gegen eine Zinssenkung. Eine Wende im Laufe des Jahres will er nicht ausschließen. Mehr dazu.

Tschechien hebt russisches Propaganda-Netzwerk in der EU aus. Politiker aus Deutschland, Frankreich, Ungarn, Belgien und den Niederlanden sollen von „Voice of Europe“ bezahlt worden sein, um sich gegen die Ukraine-Hilfen der EU auszusprechen. Auch in Österreich war das Netzwerk zumindest einmal aktiv. Mehr dazu.

Hamas ruft Muslime zu Marsch auf Jerusalem auf. Der militärische Arm der islamistischen Terrororganisation veröffentlicht eine Audioaufnahme, auf der Muslime auf der ganzen Welt zur Befreiung der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem aufgerufen werden. Mehr dazu.

Taucher bergen zwei Leichen nach Brückeneinsturz. Nach dem Einsturz der „Francis Scott Key“-Brücke in der US-Stadt Baltimore haben Einsatzkräfte die Leichen zweier Männer aus einem Pickup-Truck in sieben Meter Tiefe gezogen. Mehr dazu.

Rubiales soll wegen Kuss-Skandal ins Gefängnis. Zweieinhalb Jahre Haft und 50.000 Euro Entschädigung. Das fordert die Staatsanwaltschaft für Spaniens Ex-Fußball-Verbandspräsidenten Luis Rubiales, der Weltmeisterin Jennifer Hermoso, bei der Siegerehrung auf den Mund geküsst hatte. Mehr dazu.