Liam Neeson gibt den Osterhasen in der Late Show

Herrlich blöd: Der Schauspieler in einem Casting als Osterhase. „Eier sind nicht das Einzige, was heute Abend draufgeht“.

Oft sieht man Liam Neeson als Held in dunklen Verschwörungen. Ganz anders am Mittwochabend in der „Late Show mit Stephen Colbert“: Der Schauspieler war in einem Casting für die Rolle des Osterhasen zu sehen und interpretierte den US-Fernsehklassiker „Here Comes Peter Cottontail“. Eine Rolle, die er offensichtlich sehr ernst nahm.

Es ist ja erfreulich, wenn sich die coolen Kerle für nichts zu schade sind. Neeson hätte man nun nicht unbedingt im Komödiantischen verankert, tatsächlich wird er aber im nächsten Jahr in einer Neuauflage der kultigen Agentenfilm-Persiflage „Die nackte Kanone“ zu sehen sein und den tollpatschigen Polizisten Frank Drebin geben. Seine erst Hauptrolle im komischen Fach.

Bei Stephen Colbert erzählte Neeson übrigens auch, dass er vor vielen Jahren – nach „Schindlers Liste“ – von der „James Bond“-Produzentin Barbara Broccoli gefragt worden war, ob die Rolle ihn interessieren würde. Neesons damalige Freundin Natasha Richardson war allerdings strikt dagegen. „Wenn du James Bond spielst, heiraten wir nicht“, zitiert Neeson sie. Er schlug das Angebot aus, das daraufhin Pierce Brosnan annehmen sollte. Und zur Hochzeit kam es tatsächlich. (red)