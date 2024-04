Serie auf Sky: Die Hölle liegt auf Helgoland

Hervorragend: Martina Gedeck gibt die Insel-Regentin in all ihren beängstigenden Facetten.

Hervorragend: Martina Gedeck gibt die Insel-Regentin in all ihren beängstigenden Facetten. Sky / Frédéric Batier

Eine düstere Dystopie über das soziale Raubtier Mensch in Zeiten der Pandemie ist die letzte fiktionale Serie, die Sky Deutschland produziert hat. Ein schauriger Schlusspunkt.

Auf Helgoland wird ein Kind geboren. Weil aber für jeden Neuankömmling einer gehen muss, stürzt sich der Opa des Kindes freiwillig über die Steilküste in den Tod. Doch da ist noch ein Kind. Der Arzt hat den Zwilling übersehen, weil es in dieser dystopischen Zukunft, in der die Menschen auf dem Festland an einem aggressiven Virus verrecken, kein Ultraschallgerät mehr gibt. Jetzt steht das virenfreie Helgoland vor einem Dilemma: Wer soll noch Platz machen? Denn die Insel kann nur 513 Menschen ernähren. Das hat Beatrice ausgerechnet, die hier alles beherrscht. Und die keiner hinterfragt.