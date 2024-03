Mit Spürhunden gegen Bettwanzen ankämpfen

Niemand will sie und wenn sie da sind, wird man sie schwer los: Bettwanzen. Imago / Imago Stock&people Via Www.imago-images.de

Ein Kammerjäger-Unternehmen setzt nun in Wien auf tierische Hilfe im Kampf gegen die unbeliebten Parasiten: Es setzt einen Spürhund ein, der Bettwanzen erschnüffeln soll.

In Paris haben sie für Hysterie gesorgt: Bettwanzen, die sich gefühlt explosionsartig vergangenen Herbst ausgebreitet haben. Eltern haben daraufhin ihre Kinder regelrecht gefilzt, ehe sie in die Wohnung durften, um anschließend sich selbst einer gründlichen Inspektion zu unterziehen. Denn diese ungebetenen Hausgäste wird man nur schwer wieder los.

In Österreich sind die Tiere nicht so verbreitet, aber Wanzen im Bett will trotzdem niemand haben. Das Schädlingsbekämpfungsunternehmen Purissima setzt nun auf eine neue Methode im Kampf gegen das juckende Getier. Sie hat ab sofort einen Bettwanzenspürhund im Team. Das gab das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Grund dafür ist natürlich die Nase des Tieres, der einen Bettwanzenbefall schon riechen kann, bevor ihn die Mitarbeiter – etwa von Hotels – sehen können. „Wenn man Bettwanzen erst einmal sieht, kann sich schon eine große Population etabliert haben“, wird Christoph Kohsem, Geschäftsführer von Purissima zitiert. Denn junge Bettwanzen sowie ihre Eier seien aufgrund ihrer geringen Größe und der hellen Farbe sehr schwer mit bloßem Auge zu erkennen.

Zwei Schäfer und Spürhund namens Pepper

Der Spürhund sei aber darauf trainiert, selbst kleinste Spuren von Bettwanzen oder ihren Eiern an schwer zugänglichen Stellen wie hinter Wandverkleidungen, in Bettgestellen und anderen Verstecken aufzuspüren.

Spürhunde dieser Art sind schon länger im Einsatz: In Deutschland setzt das Unternehmen Anticimex auf zwei Schäferhunde zum Aufspüren von Bettwanzen; angeblich mit einer Erfolgsquote von 90 Prozent. In Österreich findet man nach kurzer Internet-Recherche den Bettwanzenspürhund Pepper, eine Airedale-Terrierdame, die 2018 geboren wurde. Ihre Dienste werden in Wien, Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich angeboten.

(win)