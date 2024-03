Zell am See ist unter den besten Stränden der Welt

Zell am See punktet mit Natur und Ruhe.

Ein Londoner Start-up für Strandführer hat die Strände der Welt nicht nur nach Aussehen bewertet. Auch Kategorien, wie kulturelle Bedeutung und Natur. Und ja, auch Seeufer haben es ins Ranking geschafft.

Zell am See ist unter den 100 besten Stränden der Welt. Das ist kein Scherz. Denn auch wenn der gelbe Sand fehlt, gilt ein Seeufer für viele als Strand. In dem Ranking des Londoner Start-up für Reiseführer „BeachAtlas“ erreicht die Salzburger Region den 94. Platz. An der Spitze liegen Bora Bora in Französisch-Polynesien, der Boulders Beach in Südafrika und der Waikiki Beach in den USA.

Erstellt haben die Liste Reiseexperten sowie -influencerinnen. Ausschlaggebend war aber nicht allein der goldene Sand und das blaue Wasser. Kriterien für die Bewertungen waren auch die lokale Gemeinschaft, die Diversität bzw. Inklusivität, das Lifestyle-Angebot, die Vielfalt der Natur und die kulturelle Bedeutung. So sollten auch Strände miteinbezogen werden, die es normalerweise nicht in solche Rankings schaffen, weshalb auch Seen in der Liste vertreten sind.

Natur und Entspannung

Zell am See punktet der Liste zufolge damit, sauber und ruhig zu sein - selbst in der Ferienzeit. Außerdem sei es ein „großartiger Ort, um die Natur zu genießen und sich zu entspannen“ heißt es in der Begründung. Ebenso positiv hervorgehoben wird, dass es neben dem See noch ein Skigebiet gibt. So könne die Region das ganze Jahr über besucht werden.

Der See, der es am weitesten nach vorne in der Liste geschafft hat, ist der Luzern See in der Schweiz. Er belegt den 14. Rang. Das Gewässer besticht dem Ranking zufolge mit seinem türkisen Wasser und seiner Natur. Betont wird auch seine historische Bedeutung als Schauplatz der Erzählung zu dem Schweizer Freiheitskämpfer Wilhelm Tell. (schev)