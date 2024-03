Neues Hoxton-Hotel: Mid-Century-Chic im früheren Gewerbehaus

Mit 1. April eröffnet das neue Hoxton Hotel in Wien. Besonders: die Location.

Es ist bestimmt eine der spannendsten Hotelneueröffnungen des Jahres. Vor allem wegen der Location: Die britische Hoxton-Gruppe hat das ehemalige Gewerbehaus am Rudolf-Sallinger-Platz in Wien in ein schickes Hotel umgemodelt – und hat dabei den wahren Charme des Gebäudes herausgekitzelt, in dem bis 2018 die Wirtschaftskammer Wien untergebracht war.

„Das architektonische Erbe des marmorverkleideten Gebäudes aus den 1950er Jahren diente als wichtiger Ausgangspunkt und wurde sorgfältig bewahrt“, heißt es. Konkret bedeutet das etwa: Sowohl der Terrazzoboden als auch die travertinverkleideten Wände in der Lobby durfte bleiben, ergänzt mit roten Samtsofas, viel Grün und Lampen im Mid-Century-Stil.

Wer genau hinschaut, erkennt an der Wand auch noch die Inschrift, auf denen sich die zahlreichen Funktionäre und Politiker verewigten, in deren Auftrag Carl Appel das Gebäude kreierte. Dazu kommt etwa großes abstraktes botanisches Werk der österreichischen Künstlerin Rini Spiel und ein Ölgemälde der ikonischen Konzerthausfassade von Rudolf Fitz.

In den knapp 200 Zimmern zieht sich das weiter: Das Interieur nimmt Bezug auf das österreichische Design des frühen 20. Jahrhunderts, geraffte Kopfteile im Stil von Adolf Loos, Stoffmuster, die die Wiener Werkstätte zitieren. Es gibt ein Bistro, in dem sich Frankreich und New York treffen sollen, eine Undergroundbar und – für Einheimische zweifellos am interessantesten: eine Rooftop-Bar namens Cayo Coco, mit großzügigem Außenbereich inklusive Pool und einem Blick bis zu Belvedere.

Außerdem gibt es ein Auditorium mit knapp 150 Quadratmetern, es hat Sitzreihen im Kino-Stil und gestreifte Wände und soll künftig etwa mit Live-Musik und Events bespielt werden. Nach einem kurzen Soft-Opening eröffnet das Hotel am 1. April.

(beba)