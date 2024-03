Die Osterbläser sind die österreichischen Muezzins

Absolut harmlos im Vergleich zum Dehydrieren muslimischer Schulkinder, aber auch nicht vernünftiger: Am Feiertag morgens alle aus dem Schlaf zu reißen, zählt für die ÖVP wohl auch zur österreichischen „Leit-Kultur“.

Kurz nach sechs Uhr morgens am Ostersonntag von dröhnender Blasmusik aus dem Schlaf gerissen zu werden, egal wie nötig man die Feiertagserholung hat – auch dieser ländliche Brauch zählt für die ÖVP vermutlich zur österreichischen Leit-Kultur.

In der Liste der hirnrissigen österreichischen Bräuche steht das morgendliche Osterblasen für mich weit oben; das heißt, nicht das Blasen an sich, das ist schön, aber die Uhrzeit. An der halten manche Gemeinden beinhart fest, offenbar nach dem Motto: Aufgstanden wird gfälligst, der Jesus hat ja a ned gsagt, er will im Grab noch a bissl schlafen und erst zu Mittag auferstehen . . .

Die frühmorgendlichen Osterbläser sind sozusagen die österreichischen Muezzins, nur einmal im Jahr statt mehrmals täglich. Zwangsbeglückung ist beides, durch ein religiös motiviertes Ritual. Vielleicht denken sich die Verantwortlichen: Wenn schon Ungläubige die christlichen Feiertage mit genießen, sollen sie‘s zumindest etwas unbequem haben.

„Hamma imma so gmacht“ . . .

Zugegeben, verglichen mit vielen anderen in der Religion wurzelnden Ritualen ist dieses zwar nervig, aber absolut harmlos. Kein Vergleich zum Dehydrieren muslimischer Schulkinder in Österreich, weil der Ramadan es so will. Aber bevor Verfechter der österreichischen „Leit-Kultur“ allzu überheblich werden, könnten sie sich einmal genauer anschauen, wie viele hirnrissige Rituale in Österreich aufrecht erhalten werden, weil es „immer“ so war oder irgendeine höhere Instanz es verordnet hat.

Und deshalb sollte die ÖVP zu ihren Accessoires österreichischer Leitkultur neben Dirndln und Lederhosen auch den Satz dazunehmen: „Hamma imma so gmacht.“