Ostern im Osten oder Westen?

Geburtstag nah bei Ostern zu haben ist nicht so schlimm wie rund um Weihnachten.

Sehr früh kommt Ostern also dieses Jahr. Und tatsächlich: Es ist auch schon da! Irgendwie fast zu früh. Das hat nicht nur mit dem Datum zu tun, sondern damit, dass sich heuer alles zu früh anfühlt. Wahrscheinlich, weil da kein Winter war (nicht, dass ich mich darüber beschwere) – deswegen habe ich das Gefühl, mir Ostern noch gar nicht so richtig verdient zu haben. Weil da muss man schon eine Menge Dunkelheit, Nebel und Kälte hinter sich gebracht haben, um wieder ans Licht und in die Wärme zu dürfen. In unseren Breiten fühlt es sich leider besser an, wenn man davor ein bisschen gelitten hat. Nicht nur vor dem Frühling. Überhaupt hebe ich mir die schönen Sachen gern auf, wenn es irgendwie geht. Deshalb funktioniert für mich die Reihenfolge im Leben nicht so gut, in dem vieles doch hinten hinaus, wie man so sagt, eher schlechter als besser wird. Wo genau wir Ostern feiern (im Osten oder Westen), ist noch unklar. Bestimmen darf das der Jüngste.

Er hat nämlich Geburtstag am Karsamstag, zu dem wir Ostersamstag sagen, obwohl das erst der Samstag nach Ostern ist, wie ich neulich gelernt habe. Und weil wir uns erst spät entscheiden, ob wir rechtzeitig zurückkommen, ist das logistisch ein bisserl ein Stunt. Wir müssen die Geburtstagsgeschenke für einen und die Osternester für fünf dabei haben. Für alle Fälle. Reisen mit leichtem Gepäck sieht anders aus. Geburtstag nah bei Ostern zu haben ist nicht so schlimm wie rund um Weihnachten, weil da ja das Datum fix ist. Aber gut ist es trotzdem nicht. Zwei Tage hintereinander feiern, und dann ist wieder ganz lang nichts, das würde man sich so wohl nicht einteilen. Vielleicht sollte der Bub sich zum Geburtstag ja wünschen, dass Ostern erst später kommt. Immerhin ist das für Wunder ja nicht die schlechteste Zeit!

( Die Presse Schaufenster , 29.3.2024)