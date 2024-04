Landeshauptleute beraten über Europa, Eigentum und Ehrenamt

„Wir sind uns in den Bundesländern unserer besonderen Verantwortung in unsicheren Zeiten bewusst“, sagt Gastgeberin Johanna Mikl-Leitner vor Beginn der Landeshauptleute-Konferenz.

Die Landeshauptleute-Konferenz geht am Mittwoch unter dem Vorsitz Niederösterreichs in St. Pölten über die Bühne. Bei dem Treffen will Gastgeberin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) den Schwerpunkt auf die Themen Europa, Eigentum und Stärkung des Ehrenamts legen. Auch über erneuerbare Energien soll diskutiert werden. Nach einem Gruppenfoto um 9 Uhr begann die Tagung im Landhaus. Für 12 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant.

Die Landeshauptleute sind bereits am Dienstag zu Vorbesprechungen und einem gemeinsamen Abendessen zusammengetroffen. An der Pressekonferenz werden am Mittwoch neben Mikl-Leitner auch Peter Kaiser (SPÖ) aus Kärnten, der zuvor den Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz innehatte, und Thomas Stelzer (ÖVP) aus Oberösterreich als Nachfolger in dieser Funktion teilnehmen.

„Die Herausforderungen können wir am besten gemeinsam bewältigen, wenn Bund, Länder, Städte und Gemeinden an einem Strang ziehen. Wir sind uns in den Bundesländern unserer besonderen Verantwortung in unsicheren Zeiten bewusst“, teilte Mikl-Leitner anlässlich des Starts der Tagung mit. Die Landsleute würden „mehr als sonst Sicherheit, Stabilität und Verlässlichkeit brauchen“, die heutige LH-Konferenz sorge dafür - „länder- und parteiübergreifend“, hielt die ÖVP-Politikerin fest. (APA)