Croydon ist Großbritanniens trauriges Schönheitszentrum

Croydon wurde zur britischen Hauptstadt der Schönheitsindustrie ernannt. Im Süden Londons findet man mehr Friseur- und Make-up-Artists als irgendwo sonst in Großbritannien. Ob Kate Moss etwas damit zu hat?

Für David Bowie war es eine einzige „Betonhölle“ und für die Briten ist es jetzt das neue Zentrum der Schönheit. Wenn es um Frisur, Make-up und Pediküre geht, ist man hier offenbar goldrichtig: in Croydon. Zu finden ist die neue Beauty-Hauptstadt im Süden Londons, sie ist der bevölkerungsreichste aller Stadtbezirke. Bemerkenswert ist, dass hier jede 32. Person in der Schönheitsbranche arbeitet – mehr als viermal so viel wie der landesweite Durchschnitt. Nach Untersuchungen von Oxford Economics sind mehr als 6200 der 203.000 Arbeitnehmer in Croydon in der Branche beschäftigt – darunter 695 Friseure, 580 Kosmetikerinnen und 95 Salonbesitzer.

Obwohl Croydon der Geburtsort des britischen Supermodels Kate Moss ist, hat er, anders als Mayfair und Soho, einen wenig schillernden Ruf und ist vor allem für seine Hochhäuser und Parkplätze aus der Nachkriegszeit bekannt. Im Jahr 2021 sagte Moss, sie sei schon immer „gerne von dort weggekommen“ und blicke nicht positiv auf ihre Jugend in Croydon zurück.

Außen hui ...

... Innen, nicht ganz so schön. Die Stadt liegt auf Platz 98 der am stärksten benachteiligten Gebiete Großbritanniens und weist eine unterdurchschnittliche Bildungsquote auf. Heuer wurde sie bereits zu einer der deprimierendsten Städte in UK gewählt. Die oben genannte Untersuchung ergab aber auch, dass die Schönheitsindustrie ein Motor für soziale Mobilität sein könnte, da sie in Bereichen mit Benachteiligung und Wohlstand gleichermaßen oder sogar stärker vertreten ist. (sh)