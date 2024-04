Die Nato ist zum 75. Jubiläum so stark wie schon lang nicht mehr. Aber auch so gefährdet wie noch nie. Die Lage in der Ukraine und die Aussicht einer Trump-Rückkehr trüben die Feierlaune.

Brüssel. Der Stargast ist schon in der Stadt. Er reiste unter Polizeischutz aus Washington an. Und er ist aus Papier. Zum Jubiläum zeigen sie im Nato-Hauptquartier in Brüssel den Nordatlantikvertrag, der dem mächtigsten Militärbündnis der Welt seinen Namen gibt. Auf den Tag genau 75 Jahre ist es her, dass in der US-Hauptstadt die „Organisation des Nordatlantik­vertrags“, die Nato, gegründet wurde. Zum Jubiläum ist die Allianz in einem seltsamen Zustand. Sie ist einerseits so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr, und sie scheint andererseits auch so gefährdet wie nie.