Was gibt‘s heute zu Mittag? In manchen Frühstücksgesprächen im Büro dreht sich ja vieles schon um‘s Mittagessen. Heute ist übrigens „Meat Exhaustion Day“ - in Österreich haben wir also die jährlich aus gesundheitlicher Perspektive empfohlene Menge an Fleisch bereits gegessen, am 7. April. Und zwei Drittel des Jahres sind noch übrig. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ befindet, hier wäre noch einiges zu tun. Also darf‘s vielleicht heute doch ein fleischfreies Mittagessen sein?

Einiges zu tun gibt es auch bei der Aufarbeitung im aktuellen U-Ausschuss im Parlament. Die Sensation ist ausgeblieben, Signa-Gründer René Benko kommt nicht. Schon in den Tagen zuvor rätselten nicht nur die Abgeordneten, ob René Benko die Befragung im Parlament als ersten öffentlichen Auftritt seit dem Crash der Signa-Gruppe nutzen wird. Die Antwort, die viele schon erwartet hatten, kam dann am Vorabend: in einem Schreiben teilte Benkos Anwalt der Parlamentsdirektion mit, dass Benko am Donnerstag nicht erscheinen wird. Das heißt aber nicht, dass es nicht spannend werden könnte, wenn etwa Ex-Kurzzeitfinanzminister Eduard Müller aussagt.

Wenig zu feiern zumute ist auch dem Verteidigungsbündnis Nato, trotz 75. Geburtstag. Warum, das erklärt Ihnen Jürgen Streihammer in einer Analyse. Gefeiert wird dagegen bei Rapid. Der Wiener Fußballklub hat sich gestern souverän gegen Leoben durchgesetzt. Rapid steht damit im Cup-Finale. Wenig zu feiern gibt es auch bei den Verhandlungen um einen neuen AUA-Kollektivvertrag - und bei den Fluggästen. Heute fallen erneut 92 Flüge wegen Betriebsversammlungen aus.

Heute ist Donnerstag, 4. April 2024: Was Sie heute wissen sollten

U-Ausschuss-Tag - aber ohne René Benko. Der Signa-Gründer hätte heute eigentlich im U-Ausschuss befragt werden sollen. Am Mittwochabend sagte sein Anwalt ab. Darüber - und über die Ergebnisse der gestrigen Befragungen - berichtet meine Kollegin Elisabeth Hofer.



Der zerbrechliche Riese wird 75. Die Nato ist zum 75er so stark wie schon lang nicht mehr. Aber auch so gefährdet wie noch nie. Die Lage in der Ukraine und die Aussicht einer Trump-Rückkehr trüben die Feierlaune, analysiert Jürgen Streihammer über das Verteidigungsbündnis.

Zadić kündigt Verschärfung des Spionage-Paragraphen an. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) kündigt einen Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Spionage-Paragraphen an. Künftig soll Spionage von ausländischen Nachrichtendiensten hierzulande nicht nur dann strafbar sein, wenn sie sich gegen österreichische Interessen richtet, sondern auch, wenn andere Staaten oder internationale Organisationen ausgekundschaftet werden, hieß es aus dem Justizministerium. Im Fall Egisto Ott gab es am Mittwoch noch neue Vorwürfe.

AUA-Betriebsrat berät über weiteres Vorgehen im KV-Streit. Die Belegschaft der Austrian Airlines (AUA) tritt am Donnerstag um 09.00 Uhr zu einer Betriebsversammlung zusammen. Die Fronten waren zuletzt verhärtet, nach einem Streik in der vergangenen Woche schloss die Gewerkschaft vida weitere Arbeitsausstände nicht aus. Wegen der Versammlung fallen 92 Flüge aus. Mehr dazu.

Mehr als 1000 Verletzte nach Erdbeben vor Taiwan. Bei dem heftigen Erdbeben vor der Ostküste Taiwans sind neun Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten stieg am Mittwochabend (MESZ) laut der nationalen Feuerwehrbehörde auf mehr als 1.000. 143 Personen waren zudem noch in Gebäuden in der am stärksten betroffenen Stadt Hualien an der taiwanischen Ostküste eingeschlossen. Auch diese Zahl wurde nach oben korrigiert. Mehr dazu.

Nvidia, Tesla & Co. Die „glorreichen Sieben“ der Börsen sind nur noch fünf. Die Börsenzugpferde des Vorjahrs entwickeln sich auseinander: Nvidia ist heuer der zweitbeste S&P-500-Wert, Tesla der schlechteste. Ein Überblick über die großen Technologieaktien von Beate Lammer.

Mindestens fünf Tote bei russischem Luftangriff auf Charkiw. Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij angesichts befürchteter, neuer russischer Offensiven in seinem Land die westlichen Verbündeten einmal mehr mit Nachdruck um Hilfe für einen Sieg im Krieg gegen den großen Nachbarn gebeten hat, haben nach Angaben der Behörden der ukrainischen Region Charkiw russische Drohnen am frühen Donnerstagmorgen Wohnhäuser in der zweitgrößten Stadt der Ukraine angegriffen. Mehr dazu.

„Meat Exhaustion Day“: Österreicher essen zu viel Fleisch. Herr und Frau Österreicher essen zu viele Schnitzel bzw. generell zu viel Fleisch - und haben damit bereits am 7. April die für das ganze Jahr empfohlene Menge verspeist, machte „Vier Pfoten“ am Donnerstag auf den entsprechenden „Meat Exhaustion Day“ aufmerksam. Mehr dazu.

