Elternvertreter haben die neue Schulordnung kritisiert, nach der weiterhin allein die Schulleitung entscheidet, wann sich Schüler in der Schule aufhalten dürfen.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) weist die Eltern-Kritik an der neuen Schulordnung zurück. Elternverbände hatten bemängelt, dass damit weiter alleine die Schulleitung entscheide, wann sich die Schülerinnen und Schüler außerhalb der Unterrichtszeit in der Schule aufhalten dürfen. Anders funktioniere aber die Wahrnehmung der Verantwortung durch den Direktor bzw. die Direktorin nicht, konterte der Minister.

„Es muss an der Schulleitung selbst liegen zu entscheiden, wann welche Personen in der Schule sind“, so Polaschek am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag. „Die Schlüsselgewalt liegt bei einer Person - und die muss dort bleiben, sonst funktioniert das mit der Verantwortung für die jungen Menschen nicht.“ (APA)