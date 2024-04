Benzos, Mischkonsum und Kokain: Wie Österreich Drogen konsumiert

Auf Plattformen wie TikTok sind Benzodiazepine wie Xanax in aller Munde, auch in Österreich sind die Beruhigungsmittel bei Jugendlichen beliebt. Was macht ihren Konsum so gefährlich?

248 Menschen sind im Jahr 2022 in Österreich verstorben, weil sie Drogen konsumiert haben. So viele wie noch nie, ein Viertel davon war unter 25 Jahre alt. Auch die Wiener Rettung spricht von einem Anstieg bei Einsätzen im Zusammenhang mit Drogen oder Medikamentenmissbrauch. Besonders beliebt bei Jugendlichen sind Benzodiazepine. Eigentlich verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel, die „zum Runterkommen“ auch als Partydroge konsumiert werden.

Christine Imlinger aus dem Chronik-Ressort der „Presse“ erklärt in dieser Folge, wieso der Konsum illegaler Drogen trotzdem stabil bleibt, wie Benzodiazepine überhaupt in Umlauf geraten und welche Maßnahmen die Politik setzen sollte.

Gast: Christine Imlinger, Die Presse

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Mehr zum Thema:

Das Podcast-Festival der „Kleinen Zeitung“ Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Podcast-Festival der „Kleinen Zeitung“ in Graz am 13. April, im Schauspielhaus Graz. Schreiben Sie uns, wie Ihnen unser Podcast gefällt und welche Ihre liebste Folge war - an: podcast@diepresse.com Wir ermitteln die Gewinner:innen bis 8. April. Mehr Infos zum Festival gibts hier.