Fabian Günzel – Ein Besessener seines Handwerks

Fabian Günzel kam vor mehr 14 Jahren aus Deutschland nach Wien, kochte an der Seite von Silvio Nickol und ist seit sechs Jahren sein eigener Chef im Restaurant Aend. Kochen war einst seine Lebensrettung.

Das vergangene Wochenende hat Fabian Günzel wieder einmal auf einer der spanischen Inseln im Mittelmeer verbracht. Nicht zum Sonnenbaden auf der Finca, sondern unterwegs mit dem Rennrad. Der Küchenchef verlangt sich nicht nur am Herd, sondern auch in der Freizeit einiges ab. Er empfängt die Gäste seines Restaurants als vollkommene Mischung aus Lässigkeit und Ausgeglichenheit. Der aus Ostdeutschland stammende, vor 14 Jahren nach Österreich immigrierte Koch ist in einem vor sechs Jahren eröffneten Restaurant, wie man so sagt, wirklich angekommen. Als er damals sein kleines, fein gestyltes Restaurant in einer wenig glamourösen Gegend eröffnete, hieß es noch: „Der Bursche ist mutig.“ Andere dachten und sagten es nicht: „Ein toller Koch, aber jetzt spinnt er.“