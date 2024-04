Darf man sich über 30 Grad im April freuen?

Es ist viel zu warm für diese Jahreszeit. Die Freude über Sonne und Wärme ist deshalb etwas gedämpft.

Es ist warm. Die Sonne scheint. Die Eissalons haben geöffnet. Kurz gesagt, es ist wunderbar. Viel schöner als dieser Tage, denkt man, kann es eigentlich gar nicht sein. Allein, es ist gerade erst Anfang April. Und da sollte es eigentlich noch nicht annähernd so warm sein. An die 30 Grad heiß sollte es eigentlich erst in einigen Wochen werden. (Und ja, es gibt immer wieder Ausreißer und es war auch früher schon mal im April heiß – tendenziell kommen die warmen Wetterlagen aber jedenfalls zunehmend früher.)

Die amerikanische Cartoonistin Sarah Andersen hat dieses Phänomen schon vor einigen Jahren in einer Zeichnung zusammengefasst. Es ist schön, aber im Hinterkopf weiß man, dass es nicht normal ist. Es ist ein wunderbarer Tag, aber im Hinterkopf weiß man, dass damit eigentlich eine Katastrophe verbunden ist. Zugegeben, ihr Cartoon spielt im Winter – jetzt haben wir schon Frühling. Aber der Effekt dahinter ist ein ähnlicher.

Wir wissen, dass sich das Klima verändert, dass es heißer wird und dass das auf lange Sicht eher nicht gesund für uns enden dürfte. Aber wie sollte man darauf angemessen reagieren? Trübsal blasen? Sich verkriechen und auf den Weltuntergang warten? Wohl nicht. Es ist ok, wenn man im Freien sitzt. Sich über das Summen der Bienen freut. Man zum Eissalon geht und den sommerlichen frühen Frühling genießt, wie er ist.

Wäre halt gut, wenn man trotzdem im Hinterkopf behält, dass es sinnvoll ist, etwas gegen die Erderwärmung zu tun. Und dementsprechend zu handeln – als Individuum und auch als politisch denkender Mensch. Denn wenn es jetzt schon sommerlich ist, könnte es sein, dass der eigentliche Sommer als nicht mehr ganz so angenehm empfunden wird.