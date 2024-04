Aktien-Fantasie durch Cannabis-Legalisierung

Der kanadischer Produzent Canopy Growth erwartet immenses Marktwachstum in Deutschland. Das sollte die Aktie beflügeln.

Es ist so wie bei vielen umstrittenen Konsumgütern. Man muss Cannabis nicht konsumieren, aber ein Blick auf die Aktien der Unternehmen in diesem Sektor – allen voran die beiden kanadischen Firmen Canopy Growth und Aurora Cannabis – lohnt. Vor allem, seit in Deutschland mit 1. April der Besitz und Anbau von Cannabis zum Eigenkonsum legalisiert sind und es nun als verschreibungspflichtiges Medikament behandelt wird.

Auch in einigen US-Staaten gibt es Liberalisierungstendenzen, so erlaubte der Oberste Gerichtshof in Florida ein Referendum über den Freizeitgebrauch von Marihuana. Die in Toronto und an der Nasdaq gehandelte Aktie von Canopy Growth sprang nach einer anfänglichen „Sell-the-News“-Phase um fast 70 Prozent nach oben, um dann wieder zurückzufallen. Am vergangenen Mittwoch ging es wieder um 30 Prozent nach oben, das Papier des Konkurrenten Aurora legte binnen drei Tagen mehr als 100 Prozent zu.