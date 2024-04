Aus für „Fit mit Philipp“ soll fix sein

Der ORF will die Sendung mit Philipp Jelinek nach Polit-Chats absetzen, wie aus informierten Kreisen zu erfahren ist.

Der Vorturner der Nation ist bereits seit Anfang April auf Urlaub. Seitdem werden Wiederholungen seiner – vor allem bei älteren Zusehern – beliebten Sendung „Fit mit Philipp“ gezeigt. 2023 sahen im Schnitt 138.000 um 9.10 Uhr in ORF 2 zu. Neue Folgen wird es offenbar nicht geben. Wie die „Presse“ erfuhr und die „Kronen Zeitung“ schreibt, hat der ORF eine Entscheidung getroffen.

Demnach soll Jelinek nicht mehr auf die Bildschirme zurückkehren, sondern andere die Turneinheiten übernehmen. Offenbar ist ein Konzept mit Prominenten im Entstehen, sie könnten sich abwechseln. Darunter etwa die ehemalige Skifahrerin Lizz Görgl. Beim ORF heißt es dazu bisher nur: Kein Kommentar. Man prüfe die Vorwürfe gegen Jelinek, die durch die Veröffentlichung von Chats mit Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache aus den Jahren 2018 im Raum stehen. Und eine Entscheidung solle „zeitnah“ fallen.



Was genau geprüft wird, kommuniziert man nicht. Aber es geht wohl um die Weitergabe von ORF-Interna an die FPÖ. Jelinek hatte sich am Wochenende mit einer (halben) Entschuldigung auf Instagram zurückgemeldet: „Sollte ich irgendjemanden verletzt oder über das Ziel hinausgeschossen haben, dann möchte ich mich entschuldigen“. Was genau er vor sechs Jahren geschrieben habe, wisse er nicht mehr. (rovi)