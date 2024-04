Italien widmet verstorbenem Silvio Berlusconi eine eigene Briefmarke

Ein Jahr nach dem Tod des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi soll in Italien eine eigene Briefmarke herausgegeben werden.

Die italienische Regierung hat Grünes Licht für eine Briefmarke zum Gedenken an den Ex-Ministerpräsidenten und Medienmogul Silvio Berlusconi gegeben, der im vergangenen Juni im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Die Briefmarke soll anlässlich des ersten Todestags Berlusconis herausgegeben werden, hieß es in Rom.

„Die Berlusconi gewidmete Briefmarke ist die richtige Würdigung eines großen Italieners, der der Republik in allen Rollen, die er innehatte, gedient und sie geehrt hat: als Unternehmer, Sportler, Politiker und Staatsmann. Mit dieser Initiative, für die wir uns eingesetzt haben, sind wir dem Wunsch vieler Italiener nachgekommen“, erklärte die Vize-Präsidentin des Senats, Licia Ronzulli, die zu der von Berlusconi gegründeten Partei Forza Italia (FI) gehört.

Berlusconi hatte die rechte Forza Italia vor 30 Jahren gegründet. Sie gehört der derzeit regierenden Koalition um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an. Ihr Chef ist Außenminister und Vize-Premier Antonio Tajani.

Vier Regierungen führte Berlusconi zwischen 1994 und 2011 an. Er hat Italiens politische Szene zutiefst geprägt. Nicht umsonst wird in Italien oft die Bezeichnung „Berlusconismo“ verwendet. Der Begriff steht für eine moderne Form des rechtsgerichteten Populismus. Noch vor seiner Polit-Karriere hatte Berlusconi ein Netz von privaten TV-Sendern aufgebaut, das bald mit Abstand zum größten seiner Art in Europa wurde. Von 1986 bis 2017 war Berlusconi außerdem Eigentümer des Fußball-Erstligisten AC Milan.

(APA)