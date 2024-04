Innsbruck: Eine Berghütte dominiert das Wahlkampffinale

Wer kommt in die Stichwahl? Am Sonntag werden in Innsbruck die Weichen gestellt.

In der Schlussphase des Wahlkampfes passierte dem Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi ein kleines Hoppala: Die Grünen inserierten irrtümlich schon ihre Werbung für die Bürgermeister-Stichwahl am 28. April. Dabei ist es keineswegs schon sicher, dass Willi es beim ersten Wahlgang diesen Sonntag auch auf Platz eins oder zwei schafft.

Die Meinungsforscher räumen ihm aber gute Chancen ein: In allen Umfragen der vergangenen Monate waren Willi und sein FPÖ-Herausforderer Markus Lassenberger auf den ersten beiden Plätzen zu finden. Allerdings: Drei weitere Kandidaten befinden sich in Reichweite. In der letzten, von den Grünen in Auftrag gegebenen, Umfrage führt Lassenberger mit 21 Prozent vor Willi (19), Johannes Anzengruber von der ÖVP-Abspaltung JA (16) sowie ÖVP-Kandidat Florian Tursky und SPÖ Kandidatin Elisabeth Mayr (je 13).