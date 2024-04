Umstrittene Mobilmachungsregeln: Ukraine kann mehr Soldaten einberufen

Das Parlament in Kiew billigt angesichts eines massiven Zusatzbedarfs an Soldaten ein entsprechendes Gesetz. Die russischen Streitkräfte verüben massive Raketenangriffe auf ukrainische Energieanlagen. Ein Kraftwerk nahe Kiew ist komplett zerstört.

Das ukrainische Parlament hat einen umstrittenen Gesetzentwurf zur Mobilisierung der Streitkräfte verabschiedet. „Der Gesetzentwurf zur Mobilisierung wurde als Ganzes angenommen“, erklärte der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Donnerstag im Online-Dienst Telegram. 283 der 450 Abgeordneten hätten dafür gestimmt, fügte er hinzu. Das Gesetz erhöht unter anderem die Strafen für Kriegsdienstverweigerer.

In letzter Minute gestrichen wurde ein Passus, der eine Entlassung von Soldaten aus der Armee vorsah, die 36 Monate gedient haben. Die Streichung sorgte bei vielen Soldaten, die seit mehr als zwei Jahren an der Front kämpfen, und deren Angehörigen für Unmut. Das Gesetz soll zudem eine leichtere Einberufungsprozedur ermöglichen, indem ein digitales System eingeführt wird. Vor Inkrafttreten muss das Gesetz noch von Präsident Wolodymyr Selenskij unterzeichnet werden.

Bereits vergangene Woche hatte der ukrainische Präsident nach langem Zögern zugestimmt, dass Reservisten bereits ab einem Alter von 25 Jahren eingezogen werden können. Nach mehr als zwei Jahren Krieg verzeichnet das ukrainische Militär massive Verluste. Die Ukraine hat Schwierigkeiten, zusätzliche Soldaten zu rekrutieren.

Russland griff mit 40 Raketen und 40 Drohnen an

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten griff Russland die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag mit mehr als 40 Raketen und mehr als 40 Drohnen an. Ziel sei die kritische Infrastruktur gewesen, erklärte Selenskyj. Sein Land brauche mehr Ausrüstung für die Luftverteidigung. Energieministers Herman Haluschtschenko berichtete von Angriffen auf Stromerzeugungs- und Verteilanlagen in den Regionen Charkiw, Saporischschja, Lwiw sowie Kiew.

Laut Präsidialamtsmitarbeiter Oleksiy Kuleba wurde bei den Angriffen niemand verletzt oder verwundet. In der Region Charkiw im Nordosten seien 200.000 Menschen ohne Strom, ergänzte er. In und um die besonders gefährdete ostukrainische Millionenstadt nahe der russischen Grenze wurden mindestens zehn Infrastrukturanlagen mit Raketen angegriffen, wie Gouverneur Oleh Synjehubow mitteilte. Der ukrainische Energieversorger DTEK teilte auf Telegram mit, zwei seiner Wärmekraftwerke seien angegriffen worden, ohne die Standorte zu nennen.

Mehr als fünf Stunden Luftalarm in Kiew

Einem Medienbericht zufolge ist auch das Wärmekraftwerk Trypilska in der Nähe der Hauptstadt Kiew getroffen worden. Die Anlage sei vollständig zerstört worden, meldet die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine unter Berufung auf einen hochrangigen Vertreter des Betreiber-Unternehmens. „Heute Nacht ist das Gebiet massiv mit Kamikaze-Drohnen und Raketen angegriffen worden“, schrieb der Verwaltungschef des Kiewer Gebietes, Ruslan Krawtschenko, auf Telegram. „Der Luftalarm dauerte mehr als fünf Stunden.“

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland mehrere der gefürchteten Hyperschallraketen vom Typ Kinschal ein. Von 40 angreifenden Shahed-Kampfdrohnen iranischer Bauart seien 37 abgefangen worden. Die Ukraine wehrt seit mehr als zwei Jahren eine großangelegte russische Invasion ab. Mit den Luftangriffen weit im ukrainischen Hinterland versucht Moskau immer wieder, die ukrainische Energieversorgung lahmzulegen. (APA/Reuters)