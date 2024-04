Riechstoff: Königsklasse

Boutiquedüfte sollen durch Fantasie und olfaktorische Wucht überzeugen. Zwei Beispiele von Hermès und Christian Dior.

Unter den Parfums von Modehäusern sind die sogenannten Boutiquedüfte die Königsklasse: Es gibt sie nur in den markeneigenen Geschäften oder sehr exklusiven Parfümerien zu kaufen, entsprechend kostbar sollen sie sein und durch Fantasie und olfaktorische Wucht überzeugen. „Oud Alezan“ etwa ist die neue Kreation von Christine Nagel für die „Hermessence“-Linie von Hermès, und sie erzählt damit eine sehr persönliche Geschichte. Ausgangspunkt war der Besuch einer Stallung, wo Nagel ihre Angst vor Pferden überwinden wollte. Als sie auf ein freundliches braunes Pferd, einen Fuchs (frz. „alezan“) traf, wich die Equinophobie, und Christine Nagel versank geruchlich in der Welt der Pferde. Diese Erinnerung wollte sie nun in einem sinnlich-körperlichen Duft, der Noten von Adlerholz (Oudh) und Rose kombiniert, interpretieren.

Eine geruchliche Annäherung an den „New Look“, mit dem Christian Dior 1947 seine Karriere startete, wagt Francis Kurkdjian mit seinem neuen Beitrag zur „Collection Privée“. Der Duftakkord ist schlicht, eine Kopfnote aus markantem Aldehyd ruht auf Weihrauch und weißem Ambra. Das Ergebnis ist eine klare Silhouette (wie der „New Look“), die Aldehyd-Überdosis lässt, vielleicht ein kleiner Scherz Kurkdjians, unweigerlich an „N 5“ von Chanel denken, die Kombination aus Aldehyd und Weihrauch auch an „Cardinal“ von Heeley. Ein überraschender Neuzugang in der Parfumfamilie von Dior, aber auch der „New Look“ verblüffte einst ja die Welt.