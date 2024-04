Ein bisschen mehr Amerika würde uns Europäern guttun

Die USA sind nicht zufällig die größte Volkswirtschaft der Welt. Das liegt auch an ihrer Einstellung zum Kapitalmarkt. Und an ihrem Zugang zu Geld.

Ihre Autos sind doppelt so groß, ihre Gläser voller Eiswürfel und ihre Gebäude reichen gen Himmel. Die USA mögen in vielem anders sein als Europa und in vielem auch schlechter. Ihre Infrastruktur ist im Vergleich oft eher marode, ihre Sozialleistungen sind deutlich abgespeckt, und auch ihr Sinn für Umweltschutz mag mitunter nicht an unseren heranreichen. Dafür können die USA vieles besser und zwei Dinge ganz besonders gut: Unternehmertum und den Umgang mit Geld.