CDU: Der Enkel von Helmut Kohl will in den Bundesvorstand

Helmut und Hannelore Kohl, mit ihren Söhnen, Walter (l.) und Peter, in St. Gilgen am Wolfgangsee.

Der hessische Kommunalpolitiker Johannes Volkmann (27) will in den Bundesvorstand der Partei – genau 60 Jahre nach der Wahl von Helmut Kohl.

Bei der letzten Wahl zum Europaparlament fand sich der Name Johannes Volkmann auf den hinteren Plätzen der hessischen CDU-Liste. Nach Brüssel kam der 27-Jährige trotzdem. Er ist der Büroleiter von Sven Simon, Rechtswissenschaftler und Europaparlamentarier. Während Simon erneut als Spitzenkandidat der CDU Hessen für die Europawahl 2024 antritt, kandidiert Volkmann an anderer Stelle. Er will in den Bundesvorstand der Partei eintreten: Nominiert haben ihn sowohl der Bundesvorstand der Jungen Union als auch die CDU Hessen. Der Parteitag findet im Mai statt.

Somit will Volkmann nach genau 60 Jahren in die Fußstapfen seines berühmten Großvaters treten. Er ist der Enkel von Helmut Kohl, der 1964 in den Bundesvorstand gewählt worden ist und 25 Jahre lang die Geschicke der Partei geleitet hat. Volkmanns Eltern sind der Unternehmer Walter Kohl und die Wirtschaftswissenschaftlerin Christine Volkmann – angeblich haben sich die Eltern bewusst gegen den Nachnamen des Vaters entschieden, um keine Wege vorzugeben. Während seiner Ausbildung habe Volkmann, um „Gschmäckle“ zu vermeiden, stets die Nähe zu CDU-nahen Organisationen gemieden, etwa, wenn es um Stipendien gegangen ist, schreibt der „Spiegel“. Auf seiner Homepage gibt Volkmann keine Hinweise zu seiner Familie, da er nicht auf seine Rolle als „Enkel von Kohl“ reduziert werden wolle.

Johannes Volkmann studierte an der Zeppelin-Universität am Bodensee Volkswirtschaftslehre, Politik und Soziologie. Seiner Homepage zufolge absolvierte er zwei Auslandssemester in China und sammelte Berufserfahrung in Russland und Belarus. An der Universität Oxford habe er seinen China-Schwerpunkt vertieft, schreibt Volkmann. Seine Leidenschaft für Politik habe er bereits als Schüler entdeckt.

Seit drei Jahren ist Volkmann der CDU-Vorsitzende seines Kreises in Hessen. Er finde Politik „spannend“, sagte Volkmann 2021 im Fernsehen, und zwar bei Moderator Günther Jauch in der Sendung „Wer wird Millionär?“. Auf eine Zukunft als Politiker wollte sich Volkmann damals jedoch nicht festlegen; in der Sendung gewann er übrigens 64.000 Euro. (red.)