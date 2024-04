Temperaturrekorde lähmen das globale Wachstum. Reiche und vergleichsweise kühle Länder wie Österreich dachten bisher, sie seien davon nicht sonderlich betroffen. Doch das ist ein Trugschluss.

Eiersuchen bei dreißig Grad in Österreich. Und auch zwei Wochenenden später erwartet das Land schon wieder sommerliche Temperaturen. Der heurige Frühling reiht sich nahtlos ein in die Serie an Hitzerekorden, die seit dem Vorjahr fallen. Doch während in Mitteleuropa bestenfalls die Landwirte wirklich Besorgnis zeigen und sich der Rest (mehr oder weniger) ungeniert über das Beinahe-Badewetter freut, zieht die Erderhitzung andernorts weit drastischere Folgen nach sich.