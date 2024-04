Gibt es Bargeld bald nur noch im Museum?

In Österreich sorgt man sich um seine Zukunft, in Schweden stirbt es langsam aus: Die Rede ist vom Bargeld. Wie kaum ein anderes Zahlungsmittel polarisieren Münzen und Scheine. Aber warum eigentlich?

Noch sind die Vitrinen leer. Nur das blau-grüne Bankomatzeichen deutet an, was hier im Technischen Museum Wien langsam Form annimmt. Ende April eröffnet die Ausstellung über Bargeld. Und sie soll Menschen auch dazu bringen, zu reflektieren, was der Abschied von einem Zahlungsmittel bedeutet, sagt Christian Stadelmann zur „Presse am Sonntag“. Zwar ist Bargeld nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel in Österreich, doch auch hierzulande sind Scheine und Münzen langsam, aber doch auf dem Rückzug. In Ländern wie Schweden oder Finnland wird kaum noch bar bezahlt. Gibt es Bargeld etwa irgendwann nur noch im Museum?