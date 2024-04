Und wenn keine Zinssenkungen kommen?

Die Federal Reserve in Washington entscheidet über etwaige Zinssenkungen in den USA.

Die Federal Reserve in Washington entscheidet über etwaige Zinssenkungen in den USA. Reuters / Joshua Roberts

In den USA verschiebt sich die Lockerung der Geldpolitik nach hinten – sofern sie überhaupt kommt. Das wirkt sich auf alle Anlageklassen aus und es betrifft auch die EZB, die vorerst an ihrem Kurs festhalten will.

Als sich Jerome Powell im März den Abgeordneten im US-Kongress stellte, wurde der Fed-Chef gefragt, ob zwei Monate mit überraschend hoher Inflation Grund genug seien, angedachte Zinssenkungen zu verschieben. Eher nicht, gab der einflussreichste Geldpolitiker der Welt zu verstehen. Gleichzeitig signalisierte Powell, dass sich die Lage ändern könnte, wenn die Teuerung drei oder mehr Monate lang wieder unerwartet stark anziehen würde.