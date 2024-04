Schillers „Maria Stuart“ wird im TAG zum Spionage-Thriller

Hausherr Gernot Plass hat im Theater an der Gumpendorfer Straße frei nach dem Klassiker über die Tudor-Zeit Hochspannung erzeugt.

Es wurde gerührt und geschüttelt bei dieser Uraufführung am Samstag in Wien. Ergo musste vor der Enthauptung der Stuart-Königin Maria (Lisa Schrammel) auch eine direkte Anspielung auf den britischen Meisterspion James Bond kommen. Die anglikanische Tudor-Königin Elisabeth (Michaela Kaspar) fühlt sich von der von ihr seit Jahren gefangen gehaltenen katholischen Konkurrentin aus Schottland bedroht, will aber nicht für ihren Tod verantwortlich gemacht werden.