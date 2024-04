Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Sorge vor Flächenbrand im Nahen Osten: Der erste direkte Angriff des Irans auf Israel bringt die beiden Erzfeinde an den Rand eines Krieges. Die iranische Armee griff am Samstagabend israelische Ziele mit rund 300 Raketen und Drohnen an. Das israelische Militär wehrte nach eigenen Angaben die Attacke erfolgreich ab, die Regierung kündigt einen Gegenschlag an. Mehr dazu.

AUA-Flugpause nach Angriff auf Israel: Der Luftangriff des Iran auf Israel hat zu zahlreichen Flugstreichungen bei der österreichischen Lufthansa-Tochter AUA geführt. Die Airline stellt die Destinationen Tel Aviv (Israel), Amman (Jordanien) und Erbil (Kurdenprovinz im Irak) bis mindestens heute ein. Die Flüge nach Teheran bleiben bis Donnerstag (18. April) ausgesetzt.

Innsbruck-Wahl bringt Überraschung: Die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl ist geschlagen. Der grüne Amtsinhaber Georg Willi liegt mit 22,89 Prozent an erster Stelle von 13 Listen. Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (JA-Jetzt Innsbruck) schaffte es mit 19,41 Prozent als Zweiter ebenfalls die Stichwahl. Überraschend deutlich abgeschlagen liegen dagegen Markus Lassenberger (FPÖ) und Ex-Digitalstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP). Mehr dazu.

Die ÖVP hat ein ernsthaftes Problem, ein Wahlsieg der FPÖ im Herbst ist noch keineswegs fix und Umfragen sollte man nicht allzu sehr vertrauen, schreibt Martin Fritzl in der aktuellen Morgenglosse.

Erster Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Trump: Mit Donald Trump sitzt ab heute (ab 16.00 Uhr MESZ) erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein früherer US-Präsident bei einem Strafprozess auf der Anklagebank. In dem Verfahren in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar ist der 77-Jährige unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt.

Leverkusen kürt sich erstmals zum Meister: Die „Werkself“ feiert in der 29. Bundesliga-Runde einen 5:0-Heimsieg gegen Werder Bremen, ist fünf Runden vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und entthronte Bayern München nach elf Meisterschaften in Folge. Mehr dazu.

Grüne laden Gusenbauer in U-Ausschuss: Im Cofag-Untersuchungsausschuss steht die nächste prominente Ladung an: Die Grünen wollen den früheren SPÖ-Kanzler und Ex-Signa-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer befragen – und zwar am 25. April. Die Begründung: Er habe bei der „Luftschlösserproduktion von (René, Anm.) Benko kräftig mitgepumpt“. Mehr dazu.