Gyoza Brothers übernehmen das Heuer am Karlsplatz

Nachdem das Lokal am Karlsplatz Ende des Jahres zusperrte, starten die neuen Betreiber des Café Leopold ab dieser Woche mit einem Pop-up, offizielle Eröffnung ist mit 1. Juli.

Lange stand die Frage im Raum, was mit dem Heuer am Karlsplatz passieren würde, nachdem Betreiber Andreas Wiesmüller im Dezember Schluss machte. Nun ist klar: Das Lokal wird von den Gyoza Brothers übernommen. Die Gastronomiegruppe – zu deren Lokalen unter anderem das Ra’mien Go gehört – betreibt auch das Café Leopold im Museumsquartier.

Wie „Gastronews“ berichtet, soll es am 1. Juli unter dem Namen „Café Kunsthalle am Karlsplatz“ eröffnen. Ab dieser Woche wird die Terrasse demnach Pop-up-mäßig mit Musik und Getränken bespielt. Das genaue Konzept ist noch in Ausarbeitung. (beba)