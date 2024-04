Gilad Erdan, der israelische UN-Botschafter, führt in einem Video auf seinem Tablet den iranischen Angriffshagel über der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem vor.

Das Kriegskabinett sondiert die Optionen gegen den Iran. Die UNO fordert „maximale Zurückhaltung“, die Hardliner drängen zu einem „vernichtenden“ Gegenschlag.

Zum dritten Mal innerhalb von 40 Stunden kam am Montagmittag im Verteidigungsministerium in Tel Aviv das israelische Kriegskabinett zusammen. Am Samstagabend verfolgten Premier Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Joav Gallant und Ex-Armeechef Benny Gantz sowie die Berater Ron Dermer und Gadi Eizenkot den iranischen Angriffshagel gegen ihr Land: den ersten durch einen staatlichen Feind seit dem Golfkrieg 1991 durch den irakischen Diktator Saddam Hussein. Und wie sich die Bedrohung am Nachthimmel in Luft auflöste.

Gantz und Eizenkot, die beiden früheren Generalstabschefs, sowie hochrangige Militärs wollten angeblich zu einem umgehenden Gegenschlag gegen das Regime in Teheran ausholen. Es galt, so ihr Kalkül, die Gunst der Stunde zu nützen, da Israel nach der zunehmenden Kritik am Gaza-Krieg wieder die Unterstützung des Westens wie einiger arabischer Staaten gegen den gemeinsamen Feind im Iran genoss.

Doch ein Telefonat des US-Präsidenten Joe Biden mit Netanjahu brachte das Kriegskabinett vom Vergeltungsschlag und einer Eskalationsstrategie ab. Biden gratulierte zur gemeinsamen erfolgreichen Abwehr der iranischen Aggression, riet dazu, Nerven zu bewahren und die Optionen gründlich zu überdenken. „Nehmt den Sieg“, sagte er dem Vernehmen nach. Einen Gegenschlag würden die USA nicht unterstützen, betonte der US-Präsident. Welche Szenarien erwägt Israel gegen den Erzfeind im Nahen Osten?