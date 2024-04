Arnold Schwarzenegger lädt in Wien zu einer neuen „Lösungsmesse“

Arnold Schwarzenegger im Rahmen des Austrian World Summit 2023 in Wien.

Bei der Messe im Rahmen des Klimagipfels in der Hofburg sollen am 20. Juni innovative Lösungen von Unternehmen und Start-Ups präsentiert werden. Der Eintritt ist frei.

„Be Useful: Tools for a Healthy Planet“ lautet das Motto, wenn Schauspieler und Aktivist Arnold Schwarzenegger wieder in die Wiener Hofburg zum Klimagipfel lädt. Anleihe nimmt er dabei bei seinem jüngsten, im Herbst erschienenen Buch, wo er unter dem Titel „Be Useful“ sieben „einfache Regeln für ein besseres Leben“ erklärt.

Termin für den achten Austrian World Summit ist heuer der 20. Juni, und: Erstmals gibt es neben der Konferenz auch eine eigene Messe, auf der innovative Lösungen von Unternehmen, Start-Ups, NGOs und anderen Organisationen präsentiert werden sollen. Die Registrierung für den Klimagipfel beginnt am 7. Mai, der Eintritt zur Solutions Expo im Erdgeschoß der Hofburg ist frei. (tes)

