Trixie Kiddo‘s übernimmt den Gurken-Leo

Das BBQ-Restaurant mit Standorten am Urban-Loritz-Platz und im Gleisgarten sperrt eine Dependance am Naschmarkt auf.

Seit 2021 wird in einem Souterrainlokal am Urban-Loritz-Platz gegrillt und gesmoked was das Zeug hält. Vor Kurzem expandierte „Trixie Kiddo‘s“ dann in den Gleisgarten in Meidling. Und nun auch auf den Naschmarkt: Dort wurde der ehemalige Stand des legendären Gurken-Leo übernommen und zu einem Barbecue-Lokal umgemodelt.

„Bald gibt es das juciest Beef Brisket auch am Naschmarkt“, heißt es auf der Instagram-Seite von „Trixie Kiddo‘s“ – benannt nach der gleichnamigen Figur in Quentin Tarantinos „Kill Bill“-Filmen. Wie „Gault&Millau“ berichtet, taten sich Marco Olinovec und Klaus Piber für den Standort am Naschmarkt mit Leo Patrick Schembera zusammen, dem Neffen von Leo Strmiska alias Gurken-Leo. (beba)