EU droht den Anschluss bei E-Autos zu verlieren

E-Auto Ladeplatz in Düsseldorf. Imago / Robert Poorten

EU-Binnenmarktkommissar Breton warnt davor, dass die EU ihre Ziele für das Verbrenner-Aus nicht erreicht und von China ausgebremst wird.

Brüssel. Es fehlt an politischem Willen, an Infrastruktur, Planungssicherheit und damit auch der notwendigen Motivation der Industrie. „Es sind noch massive Umstellungen notwendig, um die für 2035 gesteckten Klimaziele im Verkehr (Verbrenner-Aus) einzuhalten“, warnt EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. „Der Green-Deal wird nicht allein durch Vorgaben aus Brüssel funktionieren“, versuchte Breton diese Woche die EU-Mitgliedstaaten in die Pflicht zu nehmen.