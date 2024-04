Wer heuer 15 wird, soll nie wieder Zigaretten kaufen dürfen

Die britische Regierung von Rishi Sunak zieht mit massiven Maßnahmen gegen das Rauchen zu Felde. Ex-Premier Johnson nennt das Vorhaben „bescheuert“.

London. Rishi Sunak bezeichnet es als die „größte gesundheitspolitische Intervention seit einer Generation“. Das Rauchverbot, das die britische Regierung einführen wird, zählt zu den schärfsten weltweit: Es soll dafür sorgen, dass Generation Alpha in Zukunft gar keine Zigaretten mehr kaufen darf. Die Tobacco and Vapes Bill, die Dienstagabend ihre erste Hürde im Unterhaus nehmen sollte, schreibt vor, dass Personen, die am 1. Jänner 2009 oder danach geboren wurden, nie in ihrem Leben legal Zigaretten kaufen können.

Er wolle eine „rauchfreie Generation“ schaffen und verhindern, dass „unsere Kinder von schädlichen Zigaretten und anderen Nikotinprodukten abhängig werden“, sagte der Premier, der selbst äußerst gesundheitsbewusst ist – er trinkt nicht, hatte noch nie eine Zigarette im Mund und fastet regelmäßig.