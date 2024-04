Wüstenstaaten auf dem Weg zur KI-Großmacht

In Riad wird jährlich ein KI-Gipfel veranstaltet. Saudiarabien will bis 2030 Weltmarktführer sein.

Microsoft investiert 1,5 Milliarden Dollar in ein KI-Unternehmen mit Sitz in Abu Dhabi. Ein wichtiger Schritt für den Nahen Osten, der zur Großmacht in diesem Segment aufsteigen will.

Es ist ein Deal mit geopolitischer Bedeutung, der vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde: Microsoft investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in das KI-Unternehmen G42 mit Sitz in Abu Dhabi. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gilt G42 als führend bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Es baut Anwendungen vom Cloud-Computing bis hin zu fahrerlosen Autos. G42 nutzt dafür die Technologie von Open AI und spezialisiert sich in Europa vor allem auf die Finanz- und Gesundheitsbranche. Eine Kooperation gibt es etwa mit dem Pharmakonzern AstraZeneca.