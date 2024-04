Die Grande Dame des Musicals, Maya Hakvoort, geht mit ihrem neuen Programm ab Herbst 2024 auf Tournee. Mit Graz, Innsbruck und Wien stehen die ersten Stationen bereits fest.

Ein Hauch von Hollywood lag am Freitagabend im Wiener Konzerthaus in der Luft, als die Grande Dame des österreichischen Musicals ihre Premiere mit „Maya Hakvoort in Concert honoring Barbra Streisand“ feierte. Die musikalische Hommage an die Produzentin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Schauspielerin, Songschreiberin und Sängerin Barbra Streisand spannt einen musikalischen Bogen von 1963 bis in die Gegenwart. Maya Hakvoort nimmt dabei ihr Publikum auf eine sehr persönliche musikalische Reise mit, inspiriert von Streisands Leben und ihrer Musik.

„Barbra Streisand hat mich seit meiner Kindheit begleitet. Ich bin fasziniert von ihrer einmaligen Stimme, ihrer Musikalität und ihren Interpretationen“, sagt Hakvoort. „Sie hatte den Mut, selbst zu produzieren, zu inszenieren und gleichzeitig auch die Hauptrolle zu spielen. Sie ist das Multitalent des amerikanischen Showgeschäfts und wurde zur Ikone weiblicher Selbstständigkeit. Ihre Plattenverkäufe erreichten Millionenhöhe, für ihre Filmrollen erhielt sie Oscar-Ehrungen und bei ihren Broadway-Auftritten feierten sie die Kritiker euphorisch.“

30-köpfiges Orchester

Begleitet wurde Hakvoort dabei vom 30-köpfigen Orchester der Jungen Philharmonie Wien und einer Neun-Mann-Band unter der Leitung von Jeff Frohner, der auch für die beeindruckenden Orchester- und Bandarrangements verantwortlich ist. Als Duettpartner standen Monika Ballwein, Andie Gabauer, Rachelle Jeanty und Kevin Tarte auf der Bühne des Großen Saals.

Unter den Gästen befanden sich auch Prominente wie etwa Barbara Wussow, Missy May, Eva Pölzl, Iva Schell, Laura Bilgeri, Bigi Fischer, Maria Rauch-Kallat und Ramesh Nair.

Ab Oktober 2024 tourt „Maya Hakvoort in Concert honoring Barbra Streisand“ mit ihrer Band und unterstützt von acht Streichern der Jungen Philharmonie durch Österreich – unter anderem in der Oper Graz (21. Oktober 2024), im Tiroler Landestheater Innsbruck (27. Oktober 2024) und GLOBE Wien (15. März 2025).

Alle Tourdaten laufend auf https://maya-hakvoort.com