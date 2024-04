Zwitterparteitag der SPÖ: Wahlkampfauftakt im Wiener Prater

Michael Ludwig (SPÖ) eröffnete den Redereigen am Samstag in der Messe Wien. Er stellt sich der Wiederwahl. Gleichzeitig startete die Bundespartei den EU-Wahlkampf.

Bundespartei und Wiener Landespartei feiern Premiere: In der Wiener Messe stellt sich am Samstag nicht nur Michael Ludwig der Wiederwahl, auch EU-Wahlkampfauftakt wurde gefeiert. Ludwig sah darin ein Zeichen der „Verbundenheit“. Babler sicherte er seine Unterstützung zu.

Krapfen, Kipferl und Kaffee wurden noch schnell vom Buffet besorgt, vor dem sich gegen 8.45 lange Schlangen bilden. Das kleine Frühstück gibt die Extraportion Energie, die um diese Uhrzeit schon recht ausgelassen ist. Um 9.18 betritt schließlich die Organisatorin die Bühne in der Messe Wien. Der Landesparteitag der SPÖ Wien ist offiziell eröffnet, als Barbara Novak den Genossinnen und Genossen ein „Herzliches Willkommen“ schenkt. „Wir in Wien stehen für ein faires Europa“ steht auf einem roten Banner neben ihr.

Der Parteitag der wichtigsten Landesorganisation der SPÖ findet an diesem Samstag unter einem besonderen Motto statt: Erstmals wird er als eine Art Zwitterwesen abgehalten, denn nicht nur die rote Landesspitze stellt sich der Wiederwahl. Sondern er dient auch als Bühne für den Wahlkampfstart der EU-Wahlkampagne der Bundespartei. Andreas Schieder will am 9. Juni das Ergebnis 2019 (23,9 Prozent) einstellen und Erster werden. Das aber ist angesichts aktueller Umfrage unrealistisch. Die fünf Mandate in der Fraktion der europäischen Sozialdemokraten, die 140 von 705 Sitze hält, sollen zumindest gehalten werden. Um die Kräfte zu bündeln und die drohende EU-kritische Mehrheit in Brüssel zu verhindern, sind am Samstag auch alle Kandidatinnen und Kandidaten der SPÖ-Wahlliste für die EU-Wahl nach Wien gekommen.

EU-Kommissar Schmitt zu Gast

Ein „bissl anders als sonst“ sei es heute, sagt Moderatorin Sonja Kato zu Beginn. Der Auftritt der „Stargäste“ ist es ebenfalls. Unter Dauerapplaus, „Whoo“-Rufen und Standing Ovations dauert er eine knappe Viertelstunde. EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder und die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Evelyn Regner, betreten flankiert von EU-Kommissar und EU-weiten Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten, Nicolas Schmitt, den Saal. Schon am Vorabend wurde Schmitt von Michael Ludwig im Rathausbüro empfangen, wo man sich bei einem Achterl austauschte. Ludwig zieht schließlich mit SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler und Nationalratspräsidentin Doris Bures ein, die als Spitzenkandidatin der Wiener Roten für die Nationalratswahl kandidiert.