Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

In Deutschland hat die Industrieflucht begonnen: Unternehmen verlagern in atemberaubendem Tempo Produktionen aus Deutschland ins Ausland und schließen inländische Werke. In Österreich sollte man das sehr genau analysieren – und Konsequenzen ziehen, mahnt Josef Urschitz in der aktuellen Bilanz.

Neuer KV für AUA-Bordpersonal: Bei den Austrian Airlines droht vorerst kein neuer Streik mehr. Management und Gewerkschaft haben sich nach mehr als 20 Verhandlungsrunden auf einen neuen Kollektivvertrag bis 2026 für die rund 1000 Pilotinnen und Piloten und die 2500 Flugbegleiter geeinigt. Mehr dazu.

Putin will nach China reisen: Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen baldigen Besuch in China angekündigt. „Ich habe eine Visite im Mai geplant“, sagte der Kremlchef. Ein genaues Datum nannte er nicht. Die Feierlichkeiten zur Einführung in seine fünfte Amtszeit als Präsident sind aber für den 7. Mai geplant, daher könnte es die erste Auslandsreise seiner neuen Amtsperiode sein. Mehr dazu.

Weißer Spritzer statt Kleber? Die Letzten Generation ist bei Autofahrerinnen und Pendlern nicht unbedingt beliebt. Fragt man die Klimaaktivisten, wollen sie das auch gar nicht sein. „Möglichst viel stören“ wird immer noch als Hauptmotiv für ihre Klebeaktionen genannt. Allerdings: Vielleicht wäre die Zeit reif, die Strategie zu ändern, überlegt Teresa Wirth in der Morgenglosse.

Tag der Terror-Prozesse: In Wien steht heute der Islamist Lorenz K. erneut vor Gericht - unter anderem wegen versuchter Bestimmung zum Mord, versuchter Bestimmung zur vorsätzlichen Gefährdung durch Sprengmittel sowie wegen der Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation. In Steyr gibt es einen Prozess gegen einen 17-Jährigen, der einen Anschlag gegen eine Synagoge geplant haben soll. Mehr dazu.

Juristischer Großkampftag für Donald Trump: Das Oberste Gericht in Washington handelt heute die Frage ab, ob der ehemalige US-Präsident vor einer Strafverfolgung für Handlungen im Amt geschützt sein soll. Hier könnte Trump einen Teilsieg einfahren. „Ich habe gehört, dass die Anhörung ziemlich toll war“, sagte Trump in der Nacht auf Freitag. Mehr dazu.

Urteil gegen Weinstein aufgehoben: Der Oberste Gerichtshof von New York hat das Vergewaltigungs-Urteil gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein aufgehoben und eine Neuverhandlung angeordnet. Zur Begründung verwiesen die Richter auf Verfahrensfehler während des Prozesses. Weinstein war 2020 in New York wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Mehr dazu.

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Kuss? In den USA wird heute ein ungewöhnlicher Feiertag begangen, der „Remember Your First Kiss Day“. Wer diesen kuriosen Gedenktag ins Leben gerufen hat, ist unklar. Fest steht für die Forschung hingegen: Wir küssen uns seit gut 4500 Jahren. Mehr dazu im „Presse“-Archiv.