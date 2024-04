Rezept für Capelli d’Angelo mit Garnelen und Zitrone

Rachel Roddy spürt 50 italienischen Pastaformen mit Humor nach, ein Rezept für Engelshaarpasta können Sie hier nachkochen. Außerdem gibt es Neuigkeiten von Lenz ­Moser.

Capelli d’Angelo mit Garnelen und Zitrone für 4 Personen

Olivenöl

1 kleine Knoblauchzehe, geschält und dünn geschnitten

1 Prise rote Chiliflocken

400 g kleine rohe Garnelen, ­geschält

120 ml trockener Weißwein

Salz

400 g frische Eierpasta, etwa 1 mm dick geschnitten

Abgeriebene Schale einer ­unbehandelten Zitrone

1 gehäufter TL glatte Petersilie, frisch gehackt

Zubereitung: Einen großen Topf Wasser zum Kochen bringen, salzen. In einer geräumigen Pfanne das Öl mit Knoblauch und Chili sanft erhitzen, um es zu aromatisieren. Garnelen hinzufügen, umrühren, Hitze erhöhen, Wein zugießen, salzen und 3 min brodelnd köcheln lassen, während Sie die Pasta kochen – die nur ungefähr 1 min braucht. Pasta abgießen oder direkt aus dem Wasser in die Garnelenpfanne heben, ­Zitronenabrieb und Petersilie hinzugeben, alles noch einmal gut durchschwenken und servieren.

Rachel Roddy ist mit diesem Lesekochbuch ein großer Wurf gelungen: Mit trockenem Humor spürt sie die Geschichten hinter 50 der unzähligen italienischen Pastaformen auf und bietet Rezepte. Allergrößte Empfehlung! „Pasta von Alfabeto bis Ziti“, 38 Euro. Kunstmann Verlag

Wein-Empfehlung: Im Keller mit Gerhard Hofer

Ich habe vor einiger Zeit wieder Lenz ­Moser getroffen. Den Fünften nämlich. Er nennt sich für seine Weinprojekte ja Laurenz Moser V., damit er sich von der Weinkellerei Lenz Moser unterscheidet. Lenz Moser ging ja im Zuge des Weinskandals 1986 an die VOG AG. Egal. „Kannst du dich noch an unser letztes Interview erinnern?“, fragte Lenz. „Der Titel lautete ,Der Name Lenz Moser ist sensationell‘“, fuhr er fort und meinte: „Ich werde mich künftig wieder Lenz nennen, kein Mensch sagt Laurenz zu mir.“ Damit es zu keiner Verwechslung kommt, werde die Flaschen der Name „Lenz Maria Moser“ zieren. Lenz hat ja viele Weinprojekte am Start. Eines davon gemeinsam mit der ungarischen Weinmanagerin Rita Takaro im Tokaj. „Mad Moser Furmint MM55“. „Mad“ steht nicht für verrückt, sondern so heißt der Weinort, wo dieser trockene, mineralische, sehr lebendige Weißwein wächst. Furmint steht ja seit jeher für Süßwein. Aber trocken ausgebaut, kann er wirklich impossant sein. Vor allem, wenn „Lenz Maria Moser“ draufsteht.

Mad Moser, „Furmint Dry MM55 2021“, ­erhältlich bei Billa Corso, madmoser.com

Neues vom Greißler: Milchlammbeuschl

Am 1. Mai 1979 übernahm Karl Obauer von seinem Onkel das Gasthaus Lebzelter im Salzburger Werfen, seit 1982 führt er das Restaurant – mittlerweile das am längsten mit der „Gault Millau“-Höchstbewertung ausgezeichnete des Landes – gemeinsam mit seinem Bruder Rudolf. Die Obauers feiern also 45 Jahre. Mitfeiern kann man etwa per Bestellung im Webshop, ein Bestseller ist das Milchlammbeuschl. 400 ml, 18,50 Euro auf obauer.com

Schönes für den Tisch aus dem Burgenland

Ein Hut, ein Stock, ein Whisky on the rock – oder wie war das doch gleich? Out of the rock trinkt man jedenfalls mit diesem zweiteiligen Teebecher aus grünschwarzem burgenländischen Stein (den man „Verde Pannonia“ getauft hat). Der obere Teil rastet im unteren ein. Natural Stone Tea Cup, 149 Euro, simiaen.com

Nachlesen: „Botanische ­Spaziergänge“

STEFANIE J.STEINDL

Um die Beziehung zwischen Mensch und Pflanzen geht es Birgit Lahner, die Agrarwissenschaft und Angewandte Pflanzenwissenschaft studiert hat. Sie nimmt Interessierte auf der Suche nach botanischem Erkenntnisgewinn mit auf ­Touren durch Stadt oder Weinberge, samt Naturwein im uralten Keller und Jause. In ihrem Buch „Botanische ­Spaziergänge“ erzählt sie unter anderem vom Angebot essbaren Grüns auf historischen Märkten, bei Workshops gibt sie Einblicke in das Gärtnern auf Balkon und Fensterbrett.

Lesetipp Botanische Spaziergänge mit Birgit Lahner, etwa am 25. 5., volkskundemuseum.at, nächster Workshop 18. 5., mehr Termine und Infos auf birgitlahner.at